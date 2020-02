Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrerin gefährdet

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin kam am Mittwochmorgen mit einem großen Schrecken davon: Nach eigenen Angaben wollte sie gegen 08.00 Uhr bei Grünlicht die Uhlandstraße aus der Münsterstraße kommend in Richtung Lönsweg überqueren. Die 40-jährige Bocholterin befand sich mit ihrem Fahrrad bereits komplett auf der Radfahrerfurt, als sich aus ihrer Sicht von rechts mit hoher Geschwindigkeit ein Auto näherte. Nur durch starkes Bremsen schaffte es die Autofahrerin vor dem Fahrrad zu halten. Der Wagen befand sich allerdings schon hinter der Haltlinie, so dass die Fahrerin zurücksetzte. Personenbeschreibung der Fahrerin: circa 40 Jahre alt, dunkles Haar. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Autofahrerin geben können: Tel. (02871) 2990.

