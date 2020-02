Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trickdiebstahl scheitert

Bocholt (ots)

Eine Trickdiebin hat am Samstag versucht Schmuck zu erbeuten. Die Unbekannte klingelte gegen 10.00 Uhr an der Haustür einer 81-Jährigen und bat, auf die Toilette gehen zu dürfen. Auf dem Weg dorthin versuchte die Frau in andere Räume zu gelangen und nahm von einem Tisch eine Halskette in die Hand. Die 81-Jährige forderte die Besucherin jedoch auf den Schmuck zurückzulegen und begleitete sie zur Tür. Personenbeschreibung: circa 40 Jahre alt, ausländisches Aussehen, sprach gebrochen Deutsch. Trickdiebe sind sehr einfallsreich, um in die Wohnung von Personen zu gelangen. Sie täuschen eine Notlage oder erforderliche Überprüfungen im Auftrag der Energieversorger oder anderer Stellen vor. Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. Öffnen Sie die Tür mit vorgelegter Türspaltsperre. Ziehen Sie Nachbarn hinzu oder bestellen Sie Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend sein kann. In Notfällen wenden Sie sich über die 110 an die Polizei!

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell