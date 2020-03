Polizei Dortmund

POL-DO: Wechselgeldbetrug - Polizei sucht mit Lichtbildern nach den zwei Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0268

Die Dortmunder Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen, die am 19. November 2019 einen Wechselgeldbetrug in einer Lottoannahmestelle auf der Provinzialstraße in Dortmund-Bövinghausen begangen haben.

Die beiden Männer betraten um 11:36 Uhr das Ladenlokal und gaben an, etwas kaufen und Geld wechseln zu wollen. Im weiteren Verlauf verwickelten sie die Angestellte in ein Gespräch und behielten beim Wechseln unberechtigt zu viel Geld ein.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache unter 0231 - 132 7441.

