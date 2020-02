FW-MK: +++UPDATE - Dachstuhlbrand+++

Feuerwehr Iserlohn

Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle gebracht und ist nun mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Diese werden sich noch bis in den Nachmittag hinein ziehen. Eine Person konnte von den Einsatzkräften gerettet werden. Sie wurde bei dem Brand verletzt und wird durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik transportiert. Die Rauchentwicklung hat merklich abgenommen, so dass Fenster und Türen im näheren Umfeld wieder geöffnet werden können.

