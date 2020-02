Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung in der Untergrüne

Iserlohn (ots)

Die Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Untergrüne fand in diesem Jahr am 31.01.2020 im Feuerwehr Gerätehaus in der Grüne statt. Löschgruppenführer HBM Stefan Pahl bedankte sich bei seinen Kameraden für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, welches mit 65 einsatzbedingten Alarmierungen ein Rekordjahr für die Löschgruppe darstellte. Besonders freuen konnten sich die Untergrüner über ein neues Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF10Kats, welches eine besondere Ausstattung für den Katastrophenschutz bietet. Neben 25 Dienstabenden, die jeden zweiten Freitag im Monat durchgeführt wurden, wurden auch mehrere Übungen absolviert. Besonders freuen konnte sich Daniel Bever, der vom Sprecher der freiwilligen Feuerwehr Michael Zihn zum Oberfeuerwehrann befördert wurde.

