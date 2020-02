FW-MK: First Resonder Einheit für Letmathe

Feuerwehr Iserlohn

Nachdem im letzten Jahr nach der Schließung des Marienhospitals und dem Wegfallen des Notarzteinsatzfahrzeuges zunächst tagsüber ein Rettungswagen am Gerätehaus der Löschgruppen Letmathe und Stübbeken stationiert wurde, wurde nun zusätzlich eine First Responder Einheit ins Leben gerufen.

In der Zeit zwischen montags und freitags von 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertags unterstützen nun Kräfte der Löschgruppe um wertvolle Zeit beispielsweise bei einer Reanimation zu überbrücken, bis ein Rettungswagen aus Iserlohn eintrifft. Christopher Rosenbaum, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, lobte auf der Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe das Engagement und bedankte sich für die geleistete Arbeit und die stets gute Zusammenarbeit.

Sascha Echtermann, Löschgruppenführer und Mitglied der neuen First Responder Einheit gab auf der Jahresdienstbesprechung bekannt, auch in diesem Jahr wieder ein Adventreff veranstalten zu wollen und den Fokus verstärkt auf die Mitgliedergewinnung legen zu wollen.

Wer Interesse an der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Letmathe hat, ist herzlich eingeladen sich einen Dienstabend im Gerätehaus am Lennedamm anzuschauen!

Rückfragen bitte an:

