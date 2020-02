Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Hennen vom 11.01.2020 Pressemitteilung

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Der Löschgruppenführer Dietmar Lipps blickte auf der Dienstbesprechung der Löschgruppe Hennen am 11.01.2020 auf ein arbeitsreiches Jahr 2019 mit 29 Einsätzen zurück, die 3 größten waren der Wald- und Flächenbrand am Lenninghauser Weg, der Wohnungs- und Geschäftshausbrand in der Iserlohner Altstadt und die Personensuche im Iserlohner Norden wo die Person, unterkühlt im Auto auf einem Feldweg in Refflingsen gefunden wurde, sowie über 23 Übungsdiensten und 3 Sicherheitswachen.

Im letzten Jahr konnte die Löschgruppe erfreulicherweise drei neue Kameraden begrüßen. Larissa Mann, Tim Luca Sellmann und Götz Herbers verstärken nun das Team.

Der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Michael Zihn beförderte :

Noah Eichhorn zum Feuerwehrmann Larissa Mann zur Feuerwehrfrau Jan Koch zum Oberfeuerwehrmann Johannes Eichhorn zum Oberfeuerwehrmann Marius Höhne zum Oberfeuerwehrmann Anna Seliger zur Oberfeuerwehrfrau Jonathan Eichhorn zum Unterbrandmeister

Dirk Hübinger und Holger König verlieh er das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Freya Balk

Telefon: 02371 / 8067210

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell