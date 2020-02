Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Stadtmitte am 10.01.2020

Iserlohn (ots)

Zur Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Stadtmitte konnte Löschgruppenführer Jörg Sengsmann neben den aktiven Kameraden auch die Mitglieder der Ehrenabteilung und den Leiter der Feuerwehr Jörg Döring begrüßen. Jörg Sengsmann trug gemeinsam mit seinem Stellvertreter Peter Korte den Jahresbericht für 2019 vor. Die Löschgruppe Stadtmitte bestand zum 31.12.2019 aus 30 aktiven Mitgliedern, davon 5 Frauen. Der Altersschnitt lag bei 31 Jahren. Aus der Jugendfeuerwehr traten Florian Hunke und Nils Mackenroth in die Einsatzabteilung über. Vanessa Haake und Jan Zweigart traten als Quereinsteiger in die Löschgruppe ein. Die Ehrenabteilung bestand aus 10 Mitgliedern. Die Unterstützungsabteilung wuchs durch den Übertritt Benjamin Kortes auf drei Mitglieder an. Die Löschgruppe Stadtmitte wurde 2019 zu 112 Einsätzen alarmiert und absolvierte darüber hinaus 52 Brandsicherheitswachen. Es wurden 30 Übungsdienste durchgeführt. Außerdem wurde ein regelmäßiger Dienstsport eingeführt. Hierfür steht der Löschgruppe Stadtmitte die Turnhalle in der Südschule zur Verfügung. Als Trainerin konnte Kathrin Kötz gewonnen werden. Ihre Aufnahme in die Unterstützungsabteilung steht unmittelbar bevor. Die diensteifrigsten Kameraden waren Jonas Nolte, der keinen einzigen Dienst versäumt hat sowie Robert Röllecke und Nabil Tahrioui mit jeweils nur einem Fehldienst. Für dieses Engagement bedankte sich Jörg Sengsmann bei ihnen mit einem kleinen Präsent. Jörg Döring sprach einige Beförderungen aus. So wurde Sascha Ruppert zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Maurice Enneper konnte seine Beförderung zum Unterbrandmeister in Empfang nehmen. Außerdem wurde Klaus Büngener in die Ehrenabteilung überstellt. Von der Löschgruppe erhielt er aus diesem Anlass ein Fotobuch zum Präsent als Erinnerung an seine aktive Zeit in der Löschgruppe Stadtmitte.

