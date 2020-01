Polizei Braunschweig

POL-BS: Baumaschinen aus Wohnmobil entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Theater 28./29.01.2020

Unbekannte brachen die Fahrzeugtüren auf und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der Geschädigte hatte sein Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Innenstadt ordnungsgemäß abgestellt und am Dienstagnachmittag wie gewohnt verlassen. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, waren die hinteren Türen nicht mehr richtig verschlossen.

Bei einem Blick in den Innenraum musste der 56-Jährige feststellen, dass etliche Werkzeuge und Baumaschinen fehlten. Darunter befanden sich Bohr- und Pressmaschinen, Akkuschrauber, eine Baulampe sowie ein Werkzeugkasten mit diversen Geräten. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen schwerem Diebstahl ein.

