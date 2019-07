Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Vormittag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Zu einer Trageunterstützung in der Berninghauserstraße wurde die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges um 12:36 Uhr alarmiert. Der Patient wurde mit "Spezial Equipment" schonend zum Rettungstransportwagen transportiert und der Einsatz endete für die 5 Feuerwehrbeamten um 12:51 Uhr. Zeitgleich benötigte ein Bürger Ennepetals Medizinische Hilfe in der Höhlenstraße, da zu diesem Zeitpunkt alle Rettungsmittel in andere Einsätze gebunden waren, fuhr die Drehleiter mit 3 Feuerwehrbeamten zur Medizinischen Erstversorgung. Der Patient wurde bis Eintreffen des Rettungsdienstes Medizinisch versorgt und betreut. der einsatz endete um 13.06 Uhr. Um 13:28 Uhr rückte der Löschzug der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal, bestehend aus einem Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug zu einem Betrieb in die Pregelstraße aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage aufgrund von Handwerkerarbeiten und der daraus folgenden Staubentwicklung ausgelöst. Für die hauptamtliche Wache, sowie die Löschgruppe Külchen endete der Einsatz, für die insgesamt 16 Einsatzkräfte um 13:47 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell