Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200203.3 Hemmingstedt: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Hemmingstedt (ots)

Bereits am Morgen des vergangenen Freitags hat sich in Hemmingstedt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine Fußgängerin bei dem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zuzog.

Um 07.45 Uhr war ein 84-Jähriger mit einem Wagen auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Meldorfer Straße beabsichtigte er, in die Meldorfer Straße in Richtung Heide einzubiegen. Bei Grünlicht setzte er das Vorhaben um, seinen Angaben zufolge sei die dortige Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt rot gewesen. Er habe an der Lichtzeichenanlage eine Fußgängerin stehen sehen, die dann jedoch plötzlich losgelaufen sei, so dass es zum Zusammenstoß kam. Ob die Schilderung des Seniors zutrifft, bleibt zu prüfen - die 42-jährige Passantin ihrerseits gab an, bei Grünlicht die Straße passiert zu haben. Die Heiderin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, an dem Renault des Heiders entstand nur leichter Schaden.

Merle Neufeld

