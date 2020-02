Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200203.2 Helse: Einbrecher verursachen immensen Schaden

Helse (ots)

In der vergangenen Woche haben Einbrecher versucht, in die Sporthalle in Helse einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte, allerdings verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 10.50 Uhr, begaben sich Unbekannte zu der Turnhalle in der Straße Alte Landstraße. Sie suchten die große, doppelflügelige Tür des Geräteraumes auf und versuchten diese aufzuhebeln. Dieses Ansinnen misslang offenbar, zurück blieb allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich daher mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 in Verbindung setzen.

