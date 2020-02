Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Riesige Spendenbereitschaft der Sümmeraner

Iserlohn (ots)

Der Löschgruppenführer Marcel Pinkepank begrüßte am 1. Februar 2020 um 19 Uhr die aktiven Kameradinnen und Kameraden, sowie die Ehrenabteilung der Löschgruppe Sümmern. Als Vertreter der Politik war Herr Rolf Kaiser von der SPD anwesend und der Amtsleiter der Feuerwehr Iserlohn Herr Jörg Döring.

Die Sitzung begann nach der Begrüßung mit der Zusammenfassung des Jahresberichtes 2019. Hier wurde wieder einmal deutlich, welche verschiedenen Aufgaben die Kameradinnen und Kameraden bewerkstelligt haben. So wurde die Löschgruppe zu 38 Einsätzen alarmiert. Erwähnenswert sind dabei vor allem die Ölspur auf dem Schapker Weg, der Flächenbrand in Drüpplingsen, der Gefahrstoffaustritt in der Grüne, sowie der Wohnhausbrand am Kurt- Schuhmacher- Ring. Auch viele Ausbildungsdienste in allen Bereichen wurden über das Jahr durchgeführt.

Im Bereich Personal gab es auch wieder freudige Nachrichten. Nach einem Abgang und einer Überstellung in die Ehrenabteilung, konnten zwei neue Kameraden für die Löschgruppe gewonnen werden. Desweitern kam ein weiterer Kamerad in den ersten Wochen im Jahr 2020 dazu. Die Löschgruppe Sümmern bestand zum 31.12.2019 aus 32 aktiven Kameraden, davon 2 Frauen.

Rolf Kaiser als Gast bedankte sich für die geleistete Arbeit und fühlt sich als Sümmeraner Bürger immer bestens geschützt.

Für die riesige Spendenbereitschaft der Sümmeraner bei der jährlichen Tannenbaumsammlung bedankt sich die Löschgruppe Sümmern herzlich. Es ist wieder eine Steigerung der Spendenbereitschaft zum Vorjahr festzustellen. So konnten im Jahr 2020 unglaubliche 5.011,43 Euro gesammelt werden. Dies ist der höchste Betrag, der jemals gesammelt wurde. Auch in diesem Jahr spendet die Löschgruppe 25% an die Flaschenkinder e.V.. Die Vertreterin Frau Thielmann-Lange nahm den Scheck über 1.252,86 Euro dankend entgegen.

Auch Beförderungen und Ehrungen konnte der Amtsleiter in diesem Jahr wieder vornehmen. So wurde Manuel Herzig zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Chris Wiedemeier wurde für 10 Jahre, Andre Laschinski für 25 Jahre, Gerd Klarner für 35 Jahre und Ulrich Pantel für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt.

