POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Neckargerach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am frühen Dienstagmorgen endete die Fahrt eines 19-Jährigen bei Neckargerach mit einem Totalschaden. Gegen 05:30 Uhr kam der Lenker eines VW Golf vermutlich aus Unachtsamkeit in einer scharfen Rechtskurve zwischen Nackargerach und Schollbrunn nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Hang. Glücklicherweise verletzte sich der 19-Jährige dabei nicht. Durch den Unfall entstand an dem Auto ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Buchen: Kind wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein Kind wurde am Montagabend in Buchen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 10-jährige überquerte gegen 18 Uhr auf ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Hettinger Straße. Zur selbe Zeit fuhr ein 59-jähriger Autofahrer an den Fußgängerüberweg heran und hielt für das radelnde Mädchen an. Vermutlich verschätzte sich Lenker des Pkw und berührte dadurch die 10-Jährige leicht, woraufhin sie stürzte. Das Kind wurde durch den Zusammenprall und den Sturz leicht verletzt.

Adelsheim: Amerikanisch Handgranate aufgefunden

Am Dienstag zur Mittagszeit fanden zwei Männer am Ortseingang von Adelsheim am dortigen Wehr einen Gegenstand der einer Handgranate ähnelt. Die Beamten des Polizeipostens Adelsheim kontaktierten daraufhin den Kampfmittelbeseitigungsdienst vom Landeskriminalamt. Diese bestätigten, dass der Gegenstand eine amerikanische Handgranate sei und entsorgten diese.

Höpfingen: Zeugen gesucht!

Ein entwendeter Roller tauchte am Samstag auf einem Firmenparkplatz in Höpfingen auf. Der Besitzer hatte die Vespa drei Tage zuvor als gestohlen gemeldet. Dann half der Zufall weiter. Der Mann entdeckte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz einer ortsansässigen Firma in der Heidelberger Straße wieder. Allerdings nicht mehr in dem Zustand, in dem es ihm geklaut wurde. Als er seine Vespa wieder fand, wies das schwarze Gefährt mit beigem Ledersitz und Mosbacher Kennzeichen frische Unfallspuren auf. Zeugen die Angaben zu der Person machen können, die den Roller auf dem Parkplatz abstellte oder den Roller am Osterwochenende sahen, werden gebeten sich bei der Polizei Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

