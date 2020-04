Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Königheim: Motorrad aus Garage entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Königheim ein Motorrad aus einer Garage entwendet. Ein 59-Jähriger stellte am Dienstagmorgen fest, dass sein Kraftrad aus seiner Garage in der Dienstädter Straße entwendet wurde. Wer das Motorrad gestohlen hat und wie es unbemerkt weggeschafft werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hofft daher auf Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag in der Dienstädter Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1012

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell