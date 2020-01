Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei schwer Verletztte nach Verkehrsunfall

Lüdenscheid (ots)

Am heutigen Tag, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 25 jähriger Lüdenscheider die L 692 und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Pkw einer 37 jährigen Frau, die mit ihrem 7 jährigen Kind im Fahrzeug schwer verletzt wurde. Der Lüdenscheider als auch die 37 jährige Frau aus Altena mussten aus ihren Fahrzeugen durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die Altenaerin und ihre Tochter wurden dem Klinikum Lüdenscheid zugeführt. Der Lüdenscheider mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Dortmund ausgeflogen. Der schwarze Seat des Unfallverursachers wurde sichergestellt, der schwarze Kia der Frau abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis ca. 16 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden ist bisher nicht abschließend bezifferbar. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell