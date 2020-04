POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ihren beschädigten Mercedes fand eine Frau am Dienstagmittag in der Tarunstraße in Mosbach vor. Im Zeitraum von Freitagabend bis Dienstagmittag hatte ein unbekanntes Fahrzeug ihre weiße A-Klasse im Bereich der linken Stoßstange massiv beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

