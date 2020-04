Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Langenbrettach/Brettach: Illegale Spritztour mit Baumaschine

Auf einen Radlader hatten es Unbekannte am frühen Dienstagmorgen in Brettach abgesehen. Die Diebe entwendeten die verschlossen auf einer Baustelle in der Keltergasse abgestellte Baumaschine im Wert von rund 60.000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge hörte, gegen 4 Uhr morgens, wie der Radlader in Richtung Langbeutingen fuhr. Offenbar hatten es sich die Langfinger noch Mal anders überlegt, denn um 13 Uhr wurde der Polizei gemeldet, das die Maschine zwischen Brettach und Cleversulzbach aufgefunden wurde. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Diebe geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell