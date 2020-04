Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Mazda geriet in Brand

Völlig unklar ist, warum ein Mazda am Sonntagmittag auf der Bundesstraße bei Schefflenz Feuer fing. Der Besitzer des Wagens war in Richtung Oberschefflenz unterwegs, als er Brandgeruch feststellte. Nachdem er den Wagen abgestellt hatte, begann es bereits aus dem Motorraum zu qualmen. Wenig später brannte der Mazda vollständig. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verhindert werden konnte aber nicht mehr, dass das Auto komplett zerstört wurde und Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro entstand.

Haßmersheim: Polizeibeamten verletzt

Leicht verletzt wurde ein Polizeibeamter am Samstagabend bei einem Einsatz in der Ehrenmalstraße in Haßmersheim. Ein 36-Jähriger hatte sich entgegen einer behördlichen Auflage einem Angehörigen genähert und diesen bedroht. Der Mann widersetzte sich den Anweisungen der alarmierten Polizei. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte sich der Störenfried und verletzte dabei einen Beamten leicht. Der Mann wurde dennoch in die Gewahrsamszelle gebracht und muss nun mit Anzeigen wegen des Widerstands gegen die Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung rechnen.

Aglasterhausen: Gefährliches Überholmanöver

Ohne Führerschein aber alkoholisiert war eine 58-jährige VW-Fahrerin am Samstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der Straße zwischen Breitenbronn und Daudenzell unterwegs. Da die Frau äußerst gefährlich überholte, verständigte ein Zeuge die Polizei. Wenig später konnte die Frau im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Da eine Alkoholvortest einen Wert von fast 0,7 Promille ergab, musste sie ihren Passat stehen lassen und die Beamten zur Entnahme eine Blutprobe begleiten. Da die 58-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist, kommen auf sie Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

