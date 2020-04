Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Igersheim: Zwei Leichtverletzte nach mehrfachem Überschlag

Zwei leicht verletzte Personen und ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Peugeot sind das Endergebnis eines Wildunfalles am frühen Samstagmorgenbei Igersheim. Gegen 03:40 Uhr fuhr der 26-jährige Fahrer eines Peugeot 206 mit seinem 22-jährigen Beifahrer von Reisfeld in Richtung Igersheim als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Vermeintlich aus Reflex versuchte der Fahrer dem Reh auszuweichen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto, welches sich in der Folge mehrfach überschlug. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Wagen befreien, verletzten sich jedoch durch den Unfall leicht. An dem verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Niederstetten: Leichtverletzter Motoradfahrer durch missglückten Überhol- und Abbiegeversuch

Das Abbiegen eines Pkw ohne den Blinker zu setzen und der zeitgleiche Überholvorgang eines Motorades, führte am Samstagnachmittag in der Bahnhofstraße in Niederstetten zum Unfall. Gegen 14:20 Uhr fuhr eine 54-jährige Lenkerin eines Opel auf der Bahnhofstraße in Richtung Frickenplatz. Auf Höhe der Einmündung zur Albert-Sammt-Straße verringerte die Frau die Geschwindigkeit ihres Wagens um nach links abzubiegen. Der 69-jährige, hinter dem Opel fahrende Motorradfahrer, überholte jedoch den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand zudem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Weikersheim: Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein Radfahrer bog am Sonntag in der Friedrichstraße in Weikersheim unvermittelt und ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen nach rechts ab und touchierte einen hinter ihm strampelnden Radler. Gegen 15:45 Uhr bog der 54-jähriger Fahrradfahrer ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen oder einen Schulterblick durchzuführen nach rechts ab. Dies bemerkte ein hinterherkommender Fahrradfahrer wohl zu spät und stieß mit dem Abbiegenden zusammen. Der 54-Jährige Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bad Mergentheim: Stark alkoholisierte Fahrradfahrer unterwegs

Ein stark alkoholisierter Radfahrer hielt sich am Montagabend in Bad Mergentheim nicht an die vorherige Aufforderung von Polizeibeamten, sein Fahrrad zu schieben anstatt es zu fahren und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Gegen 21:15 Uhr fiel einer Polizeistreife eine stark alkoholisierte Person im Schlosspark auf einer Parkbank sitzend auf. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,60 Promille. Die Polizeibeamten wiesen den Betrunkenen an, sein Fahrrad im Laufe des Abends nur noch zu schieben. Eine halbe Stunde später fuhr der alkoholisierte Radler mit seinem Fahrrad entlang des Badweg und wurde dort erneut von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein erneuter Alkoholtest brachte keinen wesentlich niedrigeren Alkoholwert hervor als zuvor.. Der betrunkene Fahrradfahrer musste mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus kommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

A81 / Boxberg: Luxussportwagen verunfallt

Ein Sachschaden in Höhe von circa 90.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalles auf der A81. Am Sonntagvormittag, gegen 09:45 Uhr, befuhr der 64-jährige Lenker eines Audi R8 die A81 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn platzte ein Reifen des Audis, woraufhin der Sportwagen von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geriet. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Luxuswagen und kollidierte mehrfach mit den Leitplanken. Letztendlich kam der Sportwagen in einer Böschung zum Stehen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

