POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.04.2020 mit Berichten aus dem Präsidiumsbereich, Stand 12 Uhr.

Neckar-Odenwald-Kreis:

Rosenberg: Unfallzeugen gesucht

Mit einem gelben Radlader beschädigte ein noch Unbekannter am Samstag einen geparkten VW Passat in der Hauptstraße von Rosenberg. Der Fahrer des Radladers war gegen 12.40 Uhr von der Brücke in Richtung Bahnübergang unterwegs. Im Bereich einer 90 Grad-Linkskurve touchierte die vordere Schaufelecke den hinteren Kotflügel des VWs, sodass es zu Sachschaden kam. Der Fahrer des Radladers kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro und fuhr weiter. Unfallzeugen werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Waldbrunn-Strümpfelbrunn: Dieb lässt Fahrrad zurück

Planlos und eher zufällig erscheint das Vorgehen eines unbekannten Diebes am Ostersonntag in Waldbrunn-Strümpfelbrunn. Zwischen 14 Uhr und 20.30 Uhr betrat der Langfinger eine offenstehende Garage im Eichwaldweg. Auf einem freien Stellplatz stellte er ein Trekkingrad der Marke Stevens ab. Aus der Garage entwendete der Unbekannte eine Akku-Teleskop-Astschere und Elektrowerkzeug. An der Astschere fehlte der Akku, somit ist diese für den Dieb nahezu wertlos. Das Trekkingrad ließ der Dieb an der Garage der Geschädigten zurück und flüchtete unerkannt. Möglicherweise stahl der Dieb das Rad im Vorfeld seiner eigentlichen Tat. Die Polizei Mosbach sucht nun Zeugen. Wer am Sonntagnachmittag eine Person mit einer auffälligen Astschere beobachten konnte, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden. Ebenson sollte sich melden, wer sein Trekkingrad der Marke Stevens vermisst. Das Fahrrad wird beim Polizeirevier verwahrt.

Buchen: Einbruch in Bürogebäude

Ein Bürogebäude in der Straße "In der vorderen Wanne" in Buchen war das Ziel von unbekannten Einbrechern. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten die Unbekannten über ein Toilettenfenster, welches sie aufbrachen, ins Innere des Gebäudes. Zwei Tresore wurden aufgeflext und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Bereich der genannten Straße verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mosbach: 11-jährigem Jungen den Arm gebrochen, Zeugen gesucht

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, soll es in Mosbach, am Radweg der Elz, zwischen Aldi und Eisenbahnstraße, im Bereich der Straße "Am Henschelberg" zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Elfjährigen gekommen sein. Laut Anzeige der Eltern des Jungen spielte dieser gemeinsam mit einem Freund mit Stöcken am Elzufer. In der Nähe der Jungen befanden sich zwei Männer, die ein ferngesteuertes Boot auf der Elz fahren ließen. Offenbar in der Vermutung, dass die Jungen Stöcke nach dem Boot werfen würden, packte einer der beiden Männer den Elfjährigen am Arm und stieß ihn weg. Bei Sturz brach sich der Junge den Arm. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen circa 30-40 Jahre alten Mann, circa 175 Zentimeter groß, leicht korpulent mit Glatze gehandelt haben. Dieser trug ein lila T-Shirt und eine kurze Hose. Sein Begleiter war augenscheinlich älter, gleich groß, hatte dunkle Haare und trug ein orangenes T-Shirt und ebenfalls eine kurze Hose. Während der Auseinandersetzung soll eine Spaziergängerin mit einem kleinen schwarzen Hund hinzugekommen sein. Die Frau hat sich hierbei kurz um den Jungen gekümmert. Die Polizei Mosbach bittet die Zeugin und weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Main-Tauber-Kreis:

Tauberbischofsheim: Schneller Ermittlungserfolg der Polizei

In der Nacht vom 25. März auf 26. März wurden im Stadtbereich von Tauberbischofsheim mehrere Fensterscheiben eingeworfen.. In einem Fall wurde sogar eine Anzeigentafel am Busbahnhof am Wörtplatz zerstört. Die Täter haben dabei einen Sachschaden von über 5.000 Euro hinterlassen. Durch aufmerksame Zeugen gelang es der Polizei zwei Jugendliche aus benachbarten Gemeinden zu ermitteln, die im Verdacht stehen, die Sachbeschädigungen begangen zu haben. Die beiden 16-Jährigen müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Stadt- und Landkreis Heilbronn:

Neckarsulm: Corona-Bierflasche gegen Felge geschlagen

Vermutlich absichtlich schlug ein noch unbekannter Täter mit einer Corona-Bierflasche auf ein in der Neckarsulmer Rötelstraße geparktes Fahrzeug ein. Der Wagen stand am Donnerstagabend, zwischen 19.50 und 20.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums geparkt. Aufgrund der Lage der Scherben am Fahrzeug wird davon ausgegangen, dass der Unbekannte mit der Bierflasche gegen die Felge des geparkten BMW geschlagen hat. Das Polizeirevier Neckarsulm erhofft sich Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Heilbronn: Einbrecher in Heilbronner Hotel festgenommen

Am Sonntagabend kam es im Bereich Bollwerksturm in Heilbronn zu einem Großeinsatz der Polizei. Insgesamt elf Streifenwagenbesatzungen waren daran beteiligt. Gegen 20 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines dortigen Hotels, welche als einzige für die Nachtwache im leerstehenden Hotel eingeteilt war, dass sie einen Mann im Hotel beobachtete, der zunächst ihre Handtasche stahl und sich anschließend im Kassenbereich des Hotels zu schaffen machte. Die Frau konnte das Hotel verlassen und den Notruf wählen. Die Polizei umstellte das Gebäude und konnte den Dieb im Rahmen der Durchsuchung der Räumlichkeiten vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Langfinger Zugang über eine unverschlossene Seiteneingangstür verschafft.

Gesamter Präsidiumsbereich: Polizei trifft überwiegend auf vernünftige Bürgerinnen und Bürger

Überwiegend vernünftige Bürgerinnen und Bürger begegneten den zahlreichen Polizeikräften, die über die Osterfeiertage zur Überwachung der Corona-Verordnungen eingesetzt waren. Sowohl an den Naherholungsgebieten, wie beispielsweise dem Breitenauer See oder dem Heilbronner BuGa-Gelände, als auch in den weiteren Parks der Regionen, kam es nur zu wenigen Verstößen und insgesamt zu vorbildlichem Verhalten durch die zahlreichen Spaziergänger. Polizeipräsident Hans Becker verschaffte sich am Samstag selbst einen Überblick an verschiedenen Hotspots im Präsidiumsbereich. So war er mit auf Fußstreife im Bad Mergentheimer Kurpark, im ehemaligen Landesgartenschaugelände in Öhringen, am Breitenauer See und auf dem BuGa-Gelände in Heilbronn. Neben dem vorbildlichen Verhalten der Spaziergänger, kam es jedoch auch zu weniger schönem Verhalten. So trafen sich in der Nacht zum Ostersonntag eine Vielzahl an Personen mit circa 100 Fahrzeugen, die der Tuningszene zuzuordnen sind, auf dem Parkplatz einer Discothek in der Gottlieb-Daimler-Straße und auf dem Parkplatz am Weipertzentrum. Der Parkplatz Weipertzentrum wurde nun von starken Polizeikräften abgesperrt. Hierbei kam es zu tumultartigen Fluchtaktionen einiger Anwesender die hierbei einen massiven Eisenzaun hinter einem Casino verbogen und auseinanderrissen, um sich so der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. 50 Personen konnten noch kontrolliert werden. Sie müssen alle mit Strafanzeigen rechnen. Mit Stand Ostermontag, 10 Uhr, mussten 122 Personen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen im gesamten Präsidiumsberich zur Anzeige gebracht werden. Hinzu kommen hier die 50 Personen vom Weipertzentrum. Überwiegend handelte es sich bei den Verstößen um private Grillfeiern und Treffen von Jugendlichen in größerer Personenanzahl.

