POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Eisplatte beschädigt LKW

Eine Eisplatte verursachte am Montagvormittag auf der B19 bei Kupferzell einen Schaden im vierstelligen Eurobereich. Ein 55-Jähriger war mit seinem Sattelzug gegen 11.30 Uhr auf dem Teilabschnitt zwischen der Autobahn A6 und Kupferzell unterwegs, als ihm auf Höhe des Abzweigs nach Hesselbronn ein weißer LKW entgegenkam. Von diesem löste sich eine Eisplatte, die auf das Führerhaus des Lasters des 55-Jährigen knallte. Der Fahrer des vereisten LKWs hielt jedoch nicht an um sich um den Unfall zu kümmern, sondern fuhr ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Angaben zum flüchtigen LKW machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Ingelfingen: PKW landet im Kocher

Glück im Unglück hatte eine 65-Jährige am frühen Montagmorgen bei Ingelfingen. Die Frau war gegen 5.50 Uhr mit ihrem VW auf der Kochertalstraße unterwegs als es an der Kreuzung nach Criesbach zum Unfall kam. Ein 34-Jähriger, der in seinem Skoda ebenfalls die Kochertalstraße befuhr, wollte an der Kreuzung nach links über die Kocherbrücke abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden VW. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der VW abgewiesen, rutschte die Böschung hinunter, geriet in den Fluss und kam erst direkt unter der Kocherbrücke zum stehen. Der 34-Jährige sprang ins Wasser und rettete die Frau aus ihrem Fahrzeug. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Bretzfeld: Zapfwelle gestohlen - Zeugen gesucht

Einiges zu schleppen hatten Diebe am Wochenende bei Bretzfeld. Ein 51-Jähriger hatte seinen vollen, landwirtschaftlichen Ladewagen am Freitagabend am Grüngutplatz zwischen Bretzfeld-Scheppach und Waldbach abgestellt, da er die Öffnungszeiten verpasst hatte. Als der Mann am nächsten Mittag wieder zu seinem Wagen kam um ihn zu entladen, musste er feststellen, dass Unbekannte die 25 Kilogramm schwere Zapfwelle von seinem Gefährt abmontiert und gestohlen hatten. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940 010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

