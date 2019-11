Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfallflucht - Zeugen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Freitagnachmittag (01.11.2019) ein bislang unbekannter Motorradfahrer, der in Jahnstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei dem ein Sachschaden von zirka 2.500 Euro entstand. Der Kradlenker beschleunigte gegen 13.50 Uhr beim Anfahren an der Ampel kurz nach der Oberen Weinsteige sein Gefährt so stark, dass er offenbar die Kontrolle über sein Motorrad verlor, auf die Gegenfahrbahn kam und zwischen zwei an der Ampel stehenden Fahrzeugen hindurchfuhr. Hierbei beschädigte er einen BMW. Anschließend flüchtete er auf der Jahnstraße in Richtung Fernsehturm. Das zweite Fahrzeug an der Ampel, ein weißer Pkw, entfernte sich ebenfalls. Der Lenker des schwarzen Motorrads war vermutlich männlich und schwarz gekleidet. Der Fahrer des weißen Pkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

