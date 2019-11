Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneuter Fahrzeugbrand

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Am frühen Freitagmorgen (01.11.2019) brannte erneut ein Auto, das am Fahrbahnrand in der Edenkobener -/Kaiserslauterer Straße geparkt war. Ein Anwohner hatte um 05.05 Uhr den bereits lichterloh brennenden Skoda festgestellt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Löschversuche der zuerst eintreffenden Polizeistreife blieben erfolglos, erst die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 7000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange, vermutlich dürfte ein Zusammenhang mit Bränden in den letzten Tagen (siehe unsere Pressemitteilung vom 27.10.2019) bestehen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell