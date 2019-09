Landespolizeiamt

POL-SH: Medieneinladung: 100 Jahre Wasserschutzpolizei am Standort Travemünde

Kiel (ots)

Die Wasserschutzpolizei am Standort Travemünde begeht am 1.Oktober mit einer Feierstunde ihr 100. Jubiläum. Als Gäste werden Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts, Landespolizeidirektor Michael Wilksen, der Lübecker Innensenator Ludger Hinsen, sowie weitere geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet.

Der Ursprung der Wasserschutzpolizei in Schleswig-Holstein lag 1898 im Kieler Hafen. Nach dem Ersten Weltkrieg folgte als Reichswasserschutzstation der Standort Travemünde. Heute hat das Wasserschutzpolizeirevier Lübeck (WSPR) seinen Sitz in Travemünde mit Zuständigkeiten nicht nur in Lübeck, sondern auch in den Kreisen Herzogtum-Lauenburg, Ostholstein und im Küstenmeer von der Hohwachter bis zur Lübecker Bucht.

"Die wechselvolle Geschichte hat eine Konstante", betont der aktuelle Leiter des WSPR Lübeck Karl Heinz Zelck. "Die WSP ist und bleibt eine tragende Säule der Sicherheit und Ordnung in Schleswig-Holsteinischen Häfen sowie auf unseren Binnen und- und See-wasserstraßen".

Medienvertreter sind herzlich eingeladen zur Berichterstattung. Die Feierstunde beginnt am 1. Oktober um 11.00 Uhr. Wasserschutzpolizeirevier Travemünde Am Leuchtenfeld 10, 23570 Travemünde

Wir bitten um eine formlose Anmeldung an pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Schleswig-Holstein

Landespolizeiamt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mühlenweg 166

24116 Kiel

Telefon: +49 431 160-61428

E-Mail: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell