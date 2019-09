Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufbrüche mehrerer Pkw auf P&R Parkplatz

Weilerswist (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden auf dem P&R Parkplatz an der L33/A1 (Weilerswist) von unbekannten Tätern an drei Pkw Seitenscheiben eingeschlagen. Möglicherweise hatten es die Täter auf Werkzeug und andere Wertgegenstände in den Fahrzeugen abgesehen. Bei allen Fahrzeugen handelte es sich um kleinere Kastenwagen. Da die Geschädigten zeitnah nicht erreicht wurden, können noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

