Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagabend (31.10.2019) versucht, einen jungen Mann zu überfallen, der an einem Geldautomat am Europaplatz Geld abgehoben hatte. Der 18-Jährige traf gegen 22.30 Uhr beim Verlassen der Bank auf eine Gruppe von zirka zehn bis fünfzehn Personen, die ihn offenbar beim Geldabheben beobachtet hatten. Einer aus der Gruppe bedrohte den 18-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn auf, sein Bargeld und seine Halskette herzugeben. Es gelang dem Bedrohten jedoch, den Räuber wegzustoßen und in Richtung Stadtbahnhaltestelle zu flüchten. Bei den jugendlichen Tätern soll es sich um mutmaßlich türkischstämmige Personen gehandelt haben.

Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

