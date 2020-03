Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Versuchtes Tötungsdelikt - die Kriminalpolizei ermittelt

Noch völlig unklar ist der Hintergrund einer Auseinandersetzung die am frühen Montagmorgen dazu führte, dass eine Frau in der Heilbronner Paulinenstraße lebensgefährlich verletzt wurde. Per Notruf wurden gegen 1.40 Uhr der Rettungsdienst und die Polizei über eine verletzte Person informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 43-jährige Frau eine lebensbedrohliche Stichverletzung erlitten hatte. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in einem Krankenhaus notoperiert. Sie befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Der Tat vorausgegangen war möglicherweise ein Streit des Opfers mit ihrem alkoholisierten, 35-jährigen Lebensgefährten. Der Tatverdächtige bemerkte offenbar unmittelbar nach der Tat, dass er seine Partnerin schwer verletzt hatte und verständigte deshalb sofort den Rettungsdienst. Der reumütige Tatverdächtige wurde vor Ort widerstandslos festgenommen. Gegen den Mann wurde Seitens der Staatsanwaltschaft Heilbronn, ein Haftbefehl beantragt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Heilbronn.

