POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Forchtenberg: Aufmerksamer Bürger verständigt Polizei

Viel Glück im Unglück hatte eine 87-Jährige in Forchtenberg, welche am Wochenende am frühen Morgen in ihrer Wohnung stürzte. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei, da gegen 3.45 Uhr immer noch eine Kerze in der Wohnung der Bewohnerin brannte. Die Polizei konnte glücklicherweise das Gebäude durch einen Seitengang betreten und fand die Dame hilflos auf dem Küchenboden liegen. Aufgrund der Geistesgegenwärtigkeit des Nachbarn konnte die 87-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden und es wurde womöglich Schlimmeres verhindert.

Künzelsau: Fahrt unter Drogeneinfluss

Dreister geht es kaum. Eine illegale Ansammlung wurde einem 18-Jährigen zum Verhängnis. Am vergangenen Sonntag kontrollierte die Polizei eine Gruppe von Bürgern, welche sich trotz der Corona Verordnung im Lipfersberger Weg versammelte. Die Polizisten nahmen bei einigen der Personen starken Cannabisgeruch wahr. Bei der daraus folgenden Durchsuchung wurde bei einem der Anwesenden Marihuana aufgefunden. Nach der Aufnahme des Vorfalls löste sich die Gruppe auf. Während der weiteren Streife hielten die Beamten kurz darauf ein Fahrzeug zu einer Verkehrskontrolle an. Bei den beiden Insassen handelte es sich um zwei der zuvor Kontrollierten, die beide aufgrund ihres Verhaltens aufgefallen sind. Ein Drogentest brachte ans Licht, dass der Fahrer des Wagens wohl Marihuana konsumiert hatte. Er musste zu einer Blutentnahme mitkommen, die Weiterfahrt wurde ihm durch die Polizei untersagt.

Untersteinbach: Angriff auf Polizisten

Am Nachmittag des Freitags der vergangenen Woche, weigerte sich ein Bewohner eines Pflegeheimes, sich in eine Psychiatrie einliefern zu lassen. Der Mann verhielt sich gegenüber seinem Pflegepersonal aggressiv, weswegen die Polizei verständigt wurde. Der 60-Jährige weigerte sich mitzukommen und bedrohte die anwesenden Polizisten. Die Lage eskalierte aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes und es kam zu einer Rangelei, in welcher dieser sich der Bewohner an seiner Hand verletzte. Er riss sich los und verbarrikadierte sich in seinem Zimmer. Weil sich die eingesetzten Polizisten nicht sicher sein konnten, dass der 60-Jährige keine Waffen im Zimmer hat, wurde das Spezialeinsatzkommando verständigt. Gegen 19 Uhr wurde er ohne Widerstand durch das SEK aus seinem Zimmer geholt und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend konnte er in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden. Bei dem Einsatz erlitten drei Beamte leichte Verletzungen.

Öhringen: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Seit dem März wird im Talwiesenweg beim Altglascontainer neben der Kläranlage im Öhringener Stadtteil Möhrig von mehreren Personen illegal Müll abgeladen. Zwei der Verursacher wurden bereits ermittelt, jedoch wurde von weiteren Personen, zu denen es bereits Hinweise durch Zeugen gibt, weiterer Müll an der gleichen Stelle abgeladen Die verursachenden Personen werden dazu aufgerufen, ihren Müll zu entfernen. Falls dies nicht geschieht, wird eine Beseitigung durch die Stadt Öhringen erfolgen und die Kosten den Verursachern in Rechnung gestellt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter 07941 9300 zu melden.

