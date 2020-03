POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwaldkreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Walldürn: Verfolgungsfahrt

Ein 33-Jähriger randalierte am Nachmittag des vergangenen Freitags im Auto und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Ein Anrufer teilte der Polizei mit, dass er in Walldürn einen Mann beobachtet habe, welcher in seinem Auto randalierte und anschließen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Fußgängerzone fuhr. In der Eisenbahnstraße konnten die Polizisten das durch den Anrufer beschriebene Fahrzeug ausfindig machen. Als sie versuchten, den Fahrer anzuhalten, wendete dieser, zeigte der Streife den berühmten Mittelfinger und raste in Richtung des Bahnhofes. Der Flüchtige fuhr so rücksichtslos, dass die Streifenwagenbesatzung Mühe hatte, mitzuhalten, ohne sich oder andere Personen in Gefahr zu bringen. Nach einigen Minuten hielt der 33-Jährige jedoch an und konnte durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter 06281 9040 zu melden.

B292/ Obrigheim: Flucht vor Polizei

Drogenkonsum war wohl der Grund, warum ein 21-Jähriger bei Obrigheim Anhaltesignale der Polizei missachtete und Gas gab. Am frühen Samstagmorgen der vergangenen Woche versuchte die Polizei den Fahrer eines Mercedes zu kontrollieren, welcher vorher durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrer des auffälligen Pkw missachtete die Anhaltesignale der Polizisten und gab Vollgas. Die Streife verfolgte das Fahrzeug. Dieses kam erst zum Halten, als es aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve flog. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte aber schnell ermittelt werden. Er wurde recht schnell von den Beamten aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Bei einem Urintest wurden Spuren von mehreren Drogen festgestellt, dem 21-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus Blut entnommen. Der Mercedes und mehrere Handys wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mosbach: Unfallbeteiligter - Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Mosbach nicht den Verursacher, sondern einen Geschädigten. Eine 76-Jährige befuhr am Sonntag, 22. März, gegen 14 Uhr die Zwingerstraße und dabei beschädigte dabei mit dem Außenspiegel ihres Wagens einen weißen Lieferwagen. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen und der Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 zu melden.

