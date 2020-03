POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Mit Gasmaske durch Drive-in

Als Scherz war die Aktion zweier junger Männer am Samstagvormittag in Bad Mergentheim gedacht. Gegen 11 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel in der Max-Eyth-Straße in den Drive-In einer Fastfood-Kette, dabei trug er eine Gasmaske und sein Mitfahrer einen Motorradhelm um das Personal zu erschrecken. Der Spaß war jedoch einseitig, die Mitarbeiter des Fastfood-Imbiss befürchteten das Schlimmste und verständigten die Polizei. Die jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Mergentheim: PKW gegen Leitplanke

Ein Unfall mit etwa 13.500 Euro Schaden ereignete sich am Samstagabend in Bad Mergentheim. Ein 49-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Herbsthausen in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als das Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und schlitterte an dieser entlang. Hierdurch wurde die Leitplanke erheblich beschädigt und Rasengittersteine auf die Fahrbahn geworfen. Aufgrund dessen musste die Straßenmeisterei die Bundesstraße auf Höhe des Heizkraftwerkes räumen. Das Fahrzeug war beim Eintreffen der Streife noch an der Unfallstelle, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Er meldete sich erst am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr und hatte zu diesem Zeitpunkt noch 0,48 Promille. Der Mann musste mit den Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Igersheim: Parkplatzrempler und geflüchtet - kein Kavaliersdelikt in Igersheim

Einen Schaden von 500 Euro hat ein Unbekannter am Freitag in Igersheim verursacht. Die Person hat mit ihrem Fahrzeug zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hermann-von-Mittnacht-Straße vermutlich beim Ausparken den Audi eines 45-Jährigen gestreift. Die Kratzer am Audi befinden sich auf einer Höhe von 52 bis 60 Zentimeter. Die Person verließ die Unfallstelle ohne sich zu erkennen zu geben. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Auto geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden

Bad Mergentheim: Gaststätte geöffnet trotz Corona-Verordnung

Nicht so genau mit der Verordnung zum Schutz gegen das Corona-Virus nahm es ein Gaststättenbetreiber in Bad Mergentheim. Trotz des Verbotes hatte eine Gaststätte am Freitagabend geöffnet. Die Beamten konnten dies bei einer Kontrolle feststellen und den Schnellimbiss schließen.

Tauberbischofsheim: Betrunken und ohne Führschein unterwegs

Mit über 2,7 Promille war ein 40-Jähriger war am Sonntagmorgen in Tauberbischofsheim mit seinem Auto unterwegs. In der Straße "Zum Schneekasten" wurde er gegen 7.30 Uhr von einer Streife kontrolliert und die Beamten stellten fest, dass der Mann wohl unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Polizisten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Da er bereits in der Vergangenheit mit Alkohol hinter dem Steuer erwischt wurde und seinen Führerschein bereits abgeben musste, war der Hyundai-Fahrer auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein rechnen.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei in Lauda-Königshofen eingebrochen. Mit einem Gullideckel warfen die Täter zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr das Schaufenster des Geschäfts in der Becksteiner Straße in Lauda ein und stahlen Kleingeld in Höhe von 15 Euro. Der Schaden durch das eingeworfene Fenster liegt deutlich höher bei etwa 3.000 Euro. Wer Hinweise auf die Täter oder die Tat geben kann, wird gebeten sich bei dem Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefonnummer 09343 62130, zu melden.

