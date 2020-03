Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 21.03.2020, Stand 11.30 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

Ellhofen: BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines schwarzen PKW BMW 520 Kombi parkte am Donnerstag um 05.45 Uhr sein Fahrzeug auf dem öffentlichen Parkplatz im Bereich eines Dienstwagenzentrums Am Auto-bahnkreuz. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte fand er seinen BMW ungeklärter Weise etwa 100 m entfernt am Fahrbahnrand auf Höhe der McDonalds-Filiale vor. Der PKW hatte einen frischen Streifschaden an der Stoßstange vorne links sowie am linken Scheinwerfer. Der Schaden beträgt ca. 2 000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter Telefon 07134 9920 entgegen.

