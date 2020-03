Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Einbrecher festgenommen

Lärm weckte am Sonntag Hausbewohner in Mietingen.

Gegen 5 Uhr begab sich ein 18-Jähriger auf ein Grundstück in der Hauptstraße. An einer Kellertür schlug er ein Fenster ein und öffnete die Tür. In dem Haus begab er sich auf der Suche nach Brauchbarem in mehrere Räume. In einem Raum öffnete er einen Schrank. Dabei fiel eine Vase herunter und weckte die Bewohner. Die entdeckten den Einbrecher und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizisten nahmen den 18-Jährigen mit. Der war deutlich alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der junge Mann das Polizeirevier wieder verlassen.

