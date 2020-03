Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei beschlagnahmt Betäubungsmittel

Auf einem Parkplatz rauchten junge Männer Drogen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Btm-Gesetz.

Einige Gramm Marihuana und Haschisch, sowie Betäubungsmittelutensilien stellten Beamte des Polizeireviers Ulm-West sicher. Sie bemerkten am Samstag gegen 22.00 Uhr drei junge Männer auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage am Eselsberg. Als sich der Streifenwagen näherte, versuchten sie schnell sich verdächtiger Gegenstände zu entledigen. Das entging den Beamten aber nicht, weshalb sie die Männer im Alter von 20 - 23 Jahren kontrollierten. Schnell war klar, dass die Männer verbotene Betäubungsmittel rauchten, was aufgefundenes Marihuana und Haschisch belegten. Sie hatten auch eine Waage zum Portionieren der Drogen dabei. Bei den angeordneten Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die Beamten weitere verbotene Betäubungsmittel, sowie einen Schlagring.

