POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Pkw-Lenkerin im Auto eingeklemmt

Mit schwerem Gerät musste eine Frau nach einem Zusammenstoß aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Schwere Verletzungen zog sich eine 83 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag zu. Sie wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Pkw-Lenkerin gegen 15.25 Uhr die Kreisstraße von Hattenhofen kommend. Als sie in die L1214 einbog missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Autofahrers, der auf der Landstraße in Richtung Aichelberg unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 83-Jährigen noch gegen den Pkw eines 57-Jährigen geschleudert, der in Richtung Bad Boll fuhr. Der 35-Jährige und seine 31 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden, wie die Unfallverursacherin, in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt. An den beteiligten Autos entstand ein Schaden von ca. 55.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 28 Mann vor Ort. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Notärzte und drei Rettungswagen an der Unfallstelle.

