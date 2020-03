Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - bewaffneter Mann

Eine Zeugin meldet der Polizei einen Mann mit einer Schusswaffe, die sich als Schreckschusswaffe herausstellt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:40 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Mann, bei dem sie eine Schusswaffe gesehen hatte. Der Mann hielt sich in einer Gaststätte im Bereich des Heidenheimer Bahnhofs auf. Als die Polizei anrückte, zeigte die Frau sofort auf den Mann. Bei der Kontrolle des 26-Jährigen konnte die Waffe in seinem Hosenbund steckend festgestellt werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Die Waffe wurde einbehalten und der Mann erhält eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.

