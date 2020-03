Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit

Ulm (ots)

Am späten Nachmittag befuhr eine 71-jährige Frau mit ihrer 40-jährigen Beifahrerin die L266 von Schemmerhofen kommend in Fahrtrichtung Äpfingen. Ungefähr 2km nach Ortsausgang Schemmerhofen will die 71-jährige mit ihrem Renault nach links in ein Wiesengrundstück abbiegen. Auf Grund von starkem Gegenverkehr musste die Frau ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen und warten. Bei diesem Vorgang fuhr eine 27-Jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta aus Unachtsamkeit auf den stehenden Renault auf. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und wurden durch einen Rettungsdienst betreut. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0467992)

