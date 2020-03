Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Motorrad prallt gegen Laster

Nach einem Unfall am Freitag in Herbrechtingen musste ein Biker in die Klinik.

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Kleinlaster von der Landstraße in die Robert-Bosch-Straße. Er wollte gleich danach nach links auf ein Gelände abbiegen. Der 43-Jährige gab aber nicht acht. Er missachtete den Vorrang eines Motorradfahrers. Der kam entgegen. Der 52-Jährige wich nach links aus und prallte gegen die Hinterachse. Der Biker erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Triumph entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 43-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

