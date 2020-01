Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreis Germersheim - Betrüger unterwegs

Kreis Germersheim (ots)

Zu zwei versuchten Betrugstaten kam es am Donnerstagmittag zwischen 15 und 18 Uhr im nördlichen Landkreis Germersheim. Zunächst wurde eine 85 - jährige Frau aus Lingenfeld angerufen und hinsichtlich ihrer Ersparnisse befragt. Die Frau reagierte gegenüber dem Anrufer empört und drohte damit die Polizei zu verständigen. Daraufhin beendete der anonyme Anrufer das Telefonat. Gegen 18 Uhr kam es zu einem zweiten Anruf in der Ortschaft Hördt. Auch hier hatte sich ein unbekannter Mann hinsichtlich der Vermögenswerte einer 79 - jährigen Seniorin erkundigt. Bevor es zu einer Geldforderung kam, beendete die Frau das Telefonat. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Betrug eingeleitet. Ein Schaden trat nicht ein.

Polizeiinspektion Germersheim

