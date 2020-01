Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Kriminalinspektion Landau

Rheinzabern (ots)

Nachtragsmeldung zu Brand in Vereinsheim vom 15.01.2020

Wie bereits berichtet, geriet am Abend des 14.01.2020 das Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Rheinzabern in Brand. Durch das Feuer entstand unter anderem Schaden an der Außenfassade, dem Dachgebälk und der Einrichtung des Vereinsheims. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben nun Hinweise auf Brandstiftung und dauern noch an. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

