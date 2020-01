Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Radfahrer gestürzt und verletzt

Lustadt (ots)

Mit einer Platzwunde am Kopf wurde am Mittwochabend ein 65 - jähriger Radfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann war beim Aufsteigen auf sein Fahrrad im Bereich der Waldstraße auf die Fahrbahn gestürzt und hatte sich hierbei die Verletzung zugezogen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Ein Rettungswagen sowie ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Germersheim waren im Einsatz. Der 65 - Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

