Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit zwei verletzten Personen

AVPR Altentreptow (ots)

Am 03.08.2019,gegen 14:15 Uhr kam es auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 38-jähriger Fahrer eines Transporters Mercedes-Benz Sprinter befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrer, kurz vor der Anschlussstelle Friedland nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals entlang der dortigen Böschung. Hierbei wurden der Fahrer und sein Beifahrer, die in Königs Wusterhausen wohnhaft sind,leicht verletzt. Durch Rettungswagen wurden die Verletzten zur weiteren medizinischen Untersuchungen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren 24 Kameraden/-innen der FFW Golm und Groß Miltzow im Einsatz.Die BAB 20 musste für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden, in der Folge kam es zu einem Rückstau von ca.10 km.Zur Unfallursache wird die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernehmen. Zusatz: Auf Grund dieses Verkehrsunfalls kam es zum verkehrsbedingten Stau und in der Folge zum Auffahrunfall auf der BAB 20, Pressemitteilung der Einsatzleitstelle PP Neubrandenburg, 03.08.2019, 21:47 Uhr. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

