Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Spiegel beim Vorbeifahren beschädigt

Altdorf (ots)

Am 22.01.2020 wurde gegen 17:35 Uhr in der Hauptstraße in Altdorf der linke Außenspiegel an einem geparkten PKW Mercedes von einem vorbeifahrenden PKW beschädigt. Am PKW Mercedes entstand Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Unfallverursacherin stieg nach dem Unfall aus ihrem PKW aus und begutachtete ihr Fahrzeug. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden am PKW Mercedes zu kümmern. Glücklicherweise konnte der Unfall durch eine Zeugin beobachtet werden, die sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs notierte. Die Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht rechtfertigen müssen.

