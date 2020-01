Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Unfall durch entlaufenen Hund verursacht

Bild-Infos

Download

Freimersheim (ots)

Am 22.01.2020 befuhr die 33-jährige Ford-Fahrerin gegen 14:45 Uhr die L540 von Hochstadt aus kommend in Richtung Freimersheim. Plötzlich querte ein frei laufender Hund die Straße, sodass die Ford-Fahrerin stark bremsen musste. Der 46-jährige Toyota-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW Ford auf. An den verunfallten PKW entstand Schaden in Höhe von 800 Euro. Der Hund wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der 20-jährige Hundehalter konnte vor Ort ermittelt werden. Dieser gab an, dass sich der Hund losgerissen hätte. Durch die eingesetzten Beamten wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell