POL-PDLD: Edenkoben - Schulwegkontrolle

In der Wein- und der Luitpoldstraße wurde am heutigen Morgen (22.01.2020) in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 08.10 Uhr eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Bei 18 kontrollierten Fahrrädern mussten 5 Radfahrer ihr Fahrrad anschließend zur Schule schieben, da sie entweder kein Licht mitführten oder deren Beleuchtung defekt war. Ein Schüler musste verwarnt werden, weil er mit Kopfhörern im Ohr unterwegs war. Gerade in den Wintermonaten mit Regen, Nebel und Schnee wird die Sicht erschwert. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. Für Fahrradfahrer ist es besonders wichtig, die Beleuchtung zu checken und auf eine gute Erkennbarkeit zu achten.

