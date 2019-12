Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gute Sicherung der Wohnung verhindert Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Einbruchschutz lohnt sich, der Einbrecher gibt auf

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Dienstagabend, 10.12.2019, verhinderten eine Vorhängekette und das Auslösen der akustischen Alarmanlage das Eindringen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße.

Der Bewohner befand sich zu der Zeit in der Wohnung und wurde gegen 18:30 durch den akustischen Alarm der durch ihn angebrachten Türalarmanlage aufmerksam.

Beim Nachsehen bemerkte er, dass die Tür einen Spalt offenstand, die eingehängte Sicherungskette verhinderte ein weiteres Öffnen der Wohnungstür.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die möglicherweise eine verdächtige Person zu der Zeit in der Bismarckstraße gesehen haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell