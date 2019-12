Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrecher hebeln Fenster in Varel auf und entwenden Schmuck - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Varel (ots)

Am Dienstag, 10.12.2019, hatte die Bewohnerin eines am Taubenweg gelegenen Wohnhauses ungebetenen Besuch. Der oder die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit aus und hebelten zwischen 17:40 und 22:50 Uhr ein Fenster auf, durch das sie in das Haus eindrangen. Nach ersten Feststellungen wurden Schmuckstücke entwendet. Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, ihre verdächtigen Beobachtungen der Polizei unter der Rufnummer 04451/9230 mitzuteilen.

