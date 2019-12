Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Varel und Fahrzeugführer hatte die MPU nicht bestanden, so dass er den Pkw nicht führen durfte

Varel (ots)

Für eine allgemeine Kontrolle, die am Dienstagvormittag, 10.12.2019, gegen 11:15 Uhr durchgeführt werden sollte, hielt eine Streife vom Hauptzollamt einen 31-Jährigen aus Varel in seinem PKW an.

Bei der im Tweehörnweg durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer die Beeinflussung von Betäubungsmitteln (BTM) fest. Der Fahrzeugführer hatte u.a. gerötete und glasige Augen, die Pupillen waren vergrößert.

Da der 31-Jährige den Konsum von BTM gestand, wurde er für die weiteren Maßnahmen mit zum Polizeikommissariat Varel genommen, wo u.a. die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass er das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte. Er zeigte zwar eine ausländische Fahrerlaubnis vor, hatte jedoch die zuvor angeordnete medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) nicht bestanden. Somit darf er in Deutschland keine Kraftfahrzeuge führen.

Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

