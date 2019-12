Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall durch riskantes Überholen eines Pkw in Varel - Verantwortlicher flüchtete, eine jugendliche Kleinkraftradfahrerin leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Dienstagmorgen, 10.12.2019, befuhr eine 17-Jährige gegen 07:00 Uhr die Wilhelmshavener Straße mit ihrem Kleinkraftrad in Richtung Winkelsheide. In Höhe der Einmündung Tanger Straße wurde sie von einem PKW mit zu geringem Seitenabstand überholt. Dadurch geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und sie stürzte auf die Fahrbahn. Der Verursacher, auf den es keinerlei Hinweise gibt, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

