Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Pkw in Jever - Polizei geht von einem technischen Defekt aus

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Montagmorgen, 09.12.2019, fiel den Fahrzeuginsassen auf dem Weg zum Einkaufen gegen 08:20 Uhr während der Fahrt mit einem Pkw VW verbrannter Geruch auf, der immer stärker wurde. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wittmunder Straße hielten sie an und der Pkw fing an zu brennen. Die nur kurze Zeit später eintreffende Ortsfeuerwehr Jever löschte den Pkw-Brand. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

